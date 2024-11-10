1 новозеландский доллар в марокканские дирхамы

Сконвертируйте NZD в MAD по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = د.م.5,911 MAD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к MAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MAD
1 NZD в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,03286,1605
Низкий5,82235,8223
В среднем5,93445,9968
Изменение-1.34%0.04%
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Соотношение 1 NZD к MAD

За последние 30 дней максимальный курс NZD к MAD составил 6,0328, а минимальный — 5,8223. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,9344. Изменение курса NZD к MAD в процентном соотношении составило -1.34.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к MAD составил 6,1605, а минимальный — 5,8223. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,9968. Изменение курса NZD к MAD в процентном соотношении составило 0.04.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландский доллар

NZD в USD

NZD в AUD

NZD в GBP

NZD в EUR

NZD в INR

NZD в CAD

NZD в CHF

NZD в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Марокканский дирхам
1 NZD5,91132 MAD
5 NZD29,55660 MAD
10 NZD59,11320 MAD
20 NZD118,22640 MAD
50 NZD295,56600 MAD
100 NZD591,13200 MAD
250 NZD1 477,83000 MAD
500 NZD2 955,66000 MAD
1000 NZD5 911,32000 MAD
2000 NZD11 822,64000 MAD
5000 NZD29 556,60000 MAD
10000 NZD59 113,20000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Новозеландский доллар
1 MAD0,16917 NZD
5 MAD0,84584 NZD
10 MAD1,69167 NZD
20 MAD3,38334 NZD
50 MAD8,45835 NZD
100 MAD16,91670 NZD
250 MAD42,29175 NZD
500 MAD84,58350 NZD
1000 MAD169,16700 NZD
2000 MAD338,33400 NZD
5000 MAD845,83500 NZD
10000 MAD1 691,67000 NZD