20 норвежских крон в болгарские левы

Сконвертируйте NOK в BGN по реальному обменному курсу

20 nok
3,29 bgn

kr1,000 NOK = лв0,1646 BGN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NOK в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17330,1733
Низкий0,16460,1646
В среднем0,16990,1692
Изменить-4.98%-1.18%
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Соотношение 1 NOK к BGN

За последние 30 дней максимальный курс NOK к BGN составил 0,1733, а минимальный — 0,1646. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1699. Изменение курса NOK к BGN в процентном соотношении составило -4.98.

За последние 90 дней максимальный курс NOK к BGN составил 0,1733, а минимальный — 0,1646. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1692. Изменение курса NOK к BGN в процентном соотношении составило -1.18.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10,91983,7230,77410,6771 389,893,9396,856
1 EUR1,088191,1160,84311,621 512,624,2877,462
1 INR0,0120,01110,0090,12816,6010,0470,082
1 GBP1,2911,187108,116113,7871 794,835,0878,854

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Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для норвежских крон

NOK в USD

NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

NOK в DKK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Норвежская крона / Болгарский Лев
1 NOK0,16462 BGN
5 NOK0,82312 BGN
10 NOK1,64624 BGN
20 NOK3,29248 BGN
50 NOK8,23120 BGN
100 NOK16,46240 BGN
250 NOK41,15600 BGN
500 NOK82,31200 BGN
1000 NOK164,62400 BGN
2000 NOK329,24800 BGN
5000 NOK823,12000 BGN
10000 NOK1 646,24000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Норвежская крона
1 BGN6,07446 NOK
5 BGN30,37230 NOK
10 BGN60,74460 NOK
20 BGN121,48920 NOK
50 BGN303,72300 NOK
100 BGN607,44600 NOK
250 BGN1 518,61500 NOK
500 BGN3 037,23000 NOK
1000 BGN6 074,46000 NOK
2000 BGN12 148,92000 NOK
5000 BGN30 372,30000 NOK
10000 BGN60 744,60000 NOK