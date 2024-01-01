20 мозамбикских метикалов в польские злотые

Сконвертируйте MZN в PLN по реальному обменному курсу

20 mzn
1,23 pln

MT1,000 MZN = zł0,06172 PLN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06360,0643
Низкий0,06120,0612
В среднем0,06240,0625
Изменить-2.87%-2.39%
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Соотношение 1 MZN к PLN

За последние 30 дней максимальный курс MZN к PLN составил 0,0636, а минимальный — 0,0612. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0624. Изменение курса MZN к PLN в процентном соотношении составило -2.87.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к PLN составил 0,0643, а минимальный — 0,0612. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0625. Изменение курса MZN к PLN в процентном соотношении составило -2.39.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Польский злотый
1 MZN0,06172 PLN
5 MZN0,30858 PLN
10 MZN0,61717 PLN
20 MZN1,23433 PLN
50 MZN3,08584 PLN
100 MZN6,17167 PLN
250 MZN15,42917 PLN
500 MZN30,85835 PLN
1000 MZN61,71670 PLN
2000 MZN123,43340 PLN
5000 MZN308,58350 PLN
10000 MZN617,16700 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Мозамбикский метикал
1 PLN16,20310 MZN
5 PLN81,01550 MZN
10 PLN162,03100 MZN
20 PLN324,06200 MZN
50 PLN810,15500 MZN
100 PLN1 620,31000 MZN
250 PLN4 050,77500 MZN
500 PLN8 101,55000 MZN
1000 PLN16 203,10000 MZN
2000 PLN32 406,20000 MZN
5000 PLN81 015,50000 MZN
10000 PLN162 031,00000 MZN