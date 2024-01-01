10 тысяч мозамбикских метикалов в польские злотые
Сконвертируйте MZN в PLN по реальному обменному курсу
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|1 MZN в PLN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0636
|0,0643
|Низкий
|0,0612
|0,0612
|В среднем
|0,0624
|0,0625
|Изменить
|-2.87%
|-2.39%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к PLN
За последние 30 дней максимальный курс MZN к PLN составил 0,0636, а минимальный — 0,0612. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0624. Изменение курса MZN к PLN в процентном соотношении составило -2.87.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к PLN составил 0,0643, а минимальный — 0,0612. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0625. Изменение курса MZN к PLN в процентном соотношении составило -2.39.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в польские злотые
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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|Обменные курсы Польский злотый / Мозамбикский метикал
|1 PLN
|16,20310 MZN
|5 PLN
|81,01550 MZN
|10 PLN
|162,03100 MZN
|20 PLN
|324,06200 MZN
|50 PLN
|810,15500 MZN
|100 PLN
|1 620,31000 MZN
|250 PLN
|4 050,77500 MZN
|500 PLN
|8 101,55000 MZN
|1000 PLN
|16 203,10000 MZN
|2000 PLN
|32 406,20000 MZN
|5000 PLN
|81 015,50000 MZN
|10000 PLN
|162 031,00000 MZN