История обменного курса мозамбикский метикал–польские злотые

Обменный курс мозамбикский метикал/польские злотые сейчас составляет 0,062, отражая изменение в размере 0.015% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.801% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/польские злотые колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,062, и минимумом, равным 0,061, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.632% уменьшение стоимости.