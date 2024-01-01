1 тысяча мозамбикских метикалов в болгарские левы

Сконвертируйте MZN в BGN по реальному обменному курсу

1 000 mzn
28,16 bgn

MT1,000 MZN = лв0,02816 BGN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02880,0288
Низкий0,02810,0281
В среднем0,02840,0285
Изменить-1.95%-1.90%
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Соотношение 1 MZN к BGN

За последние 30 дней максимальный курс MZN к BGN составил 0,0288, а минимальный — 0,0281. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0284. Изменение курса MZN к BGN в процентном соотношении составило -1.95.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к BGN составил 0,0288, а минимальный — 0,0281. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0285. Изменение курса MZN к BGN в процентном соотношении составило -1.90.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Болгарский Лев
1 MZN0,02816 BGN
5 MZN0,14079 BGN
10 MZN0,28159 BGN
20 MZN0,56317 BGN
50 MZN1,40792 BGN
100 MZN2,81585 BGN
250 MZN7,03963 BGN
500 MZN14,07925 BGN
1000 MZN28,15850 BGN
2000 MZN56,31700 BGN
5000 MZN140,79250 BGN
10000 MZN281,58500 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Мозамбикский метикал
1 BGN35,51330 MZN
5 BGN177,56650 MZN
10 BGN355,13300 MZN
20 BGN710,26600 MZN
50 BGN1 775,66500 MZN
100 BGN3 551,33000 MZN
250 BGN8 878,32500 MZN
500 BGN17 756,65000 MZN
1000 BGN35 513,30000 MZN
2000 BGN71 026,60000 MZN
5000 BGN177 566,50000 MZN
10000 BGN355 133,00000 MZN