100 мозамбикских метикалов в болгарские левы
Сконвертируйте MZN в BGN по реальному обменному курсу
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|1 MZN в BGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0288
|0,0288
|Низкий
|0,0281
|0,0281
|В среднем
|0,0284
|0,0285
|Изменить
|-1.95%
|-1.90%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к BGN
За последние 30 дней максимальный курс MZN к BGN составил 0,0288, а минимальный — 0,0281. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0284. Изменение курса MZN к BGN в процентном соотношении составило -1.95.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к BGN составил 0,0288, а минимальный — 0,0281. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0285. Изменение курса MZN к BGN в процентном соотношении составило -1.90.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в болгарские левы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Болгарский Лев / Мозамбикский метикал
|1 BGN
|35,51330 MZN
|5 BGN
|177,56650 MZN
|10 BGN
|355,13300 MZN
|20 BGN
|710,26600 MZN
|50 BGN
|1 775,66500 MZN
|100 BGN
|3 551,33000 MZN
|250 BGN
|8 878,32500 MZN
|500 BGN
|17 756,65000 MZN
|1000 BGN
|35 513,30000 MZN
|2000 BGN
|71 026,60000 MZN
|5000 BGN
|177 566,50000 MZN
|10000 BGN
|355 133,00000 MZN