5 000 мозамбикских метикалов в австралийские доллары
Сконвертируйте MZN в AUD по реальному обменному курсу
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|1 MZN в AUD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0237
|0,0243
|Низкий
|0,0231
|0,0231
|В среднем
|0,0234
|0,0236
|Изменить
|-0.69%
|-3.70%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к AUD
За последние 30 дней максимальный курс MZN к AUD составил 0,0237, а минимальный — 0,0231. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0234. Изменение курса MZN к AUD в процентном соотношении составило -0.69.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к AUD составил 0,0243, а минимальный — 0,0231. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0236. Изменение курса MZN к AUD в процентном соотношении составило -3.70.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
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- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
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- Малайзийский ринггит
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- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Мозамбикский метикал
|1 AUD
|42,66190 MZN
|5 AUD
|213,30950 MZN
|10 AUD
|426,61900 MZN
|20 AUD
|853,23800 MZN
|50 AUD
|2 133,09500 MZN
|100 AUD
|4 266,19000 MZN
|250 AUD
|10 665,47500 MZN
|500 AUD
|21 330,95000 MZN
|1000 AUD
|42 661,90000 MZN
|2000 AUD
|85 323,80000 MZN
|5000 AUD
|213 309,50000 MZN
|10000 AUD
|426 619,00000 MZN