История обменного курса мозамбикский метикал–австралийские доллары

Обменный курс мозамбикский метикал/австралийские доллары сейчас составляет 0,023, отражая изменение в размере 0.159% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.303% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/австралийские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,024, и минимумом, равным 0,023, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.446% уменьшение стоимости.