1 мексиканское песо в швейцарские франки

Сконвертируйте MXN в CHF по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = SFr.0,04340 CHF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 MXN в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04450,0468
Низкий0,04280,0421
В среднем0,04350,0438
Изменение-1.44%-5.54%
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Соотношение 1 MXN к CHF

За последние 30 дней максимальный курс MXN к CHF составил 0,0445, а минимальный — 0,0428. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0435. Изменение курса MXN к CHF в процентном соотношении составило -1.44.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к CHF составил 0,0468, а минимальный — 0,0421. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0438. Изменение курса MXN к CHF в процентном соотношении составило -5.54.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканское песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Швейцарский франк
1 MXN0,04340 CHF
5 MXN0,21700 CHF
10 MXN0,43400 CHF
20 MXN0,86800 CHF
50 MXN2,16999 CHF
100 MXN4,33998 CHF
250 MXN10,84995 CHF
500 MXN21,69990 CHF
1000 MXN43,39980 CHF
2000 MXN86,79960 CHF
5000 MXN216,99900 CHF
10000 MXN433,99800 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Мексиканское песо
1 CHF23,04160 MXN
5 CHF115,20800 MXN
10 CHF230,41600 MXN
20 CHF460,83200 MXN
50 CHF1 152,08000 MXN
100 CHF2 304,16000 MXN
250 CHF5 760,40000 MXN
500 CHF11 520,80000 MXN
1000 CHF23 041,60000 MXN
2000 CHF46 083,20000 MXN
5000 CHF115 208,00000 MXN
10000 CHF230 416,00000 MXN