5 мексиканских песо в швейцарские франки
Сконвертируйте MXN в CHF по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MXN к CHF
1 MXN = 0,04340 CHF
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|1 MXN в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0445
|0,0468
|Низкий
|0,0428
|0,0421
|В среднем
|0,0435
|0,0438
|Изменение
|-1.44%
|-5.54%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MXN к CHF
За последние 30 дней максимальный курс MXN к CHF составил 0,0445, а минимальный — 0,0428. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0435. Изменение курса MXN к CHF в процентном соотношении составило -1.44.
За последние 90 дней максимальный курс MXN к CHF составил 0,0468, а минимальный — 0,0421. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0438. Изменение курса MXN к CHF в процентном соотношении составило -5.54.
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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Мексиканское песо
|1 CHF
|23,04160 MXN
|5 CHF
|115,20800 MXN
|10 CHF
|230,41600 MXN
|20 CHF
|460,83200 MXN
|50 CHF
|1 152,08000 MXN
|100 CHF
|2 304,16000 MXN
|250 CHF
|5 760,40000 MXN
|500 CHF
|11 520,80000 MXN
|1000 CHF
|23 041,60000 MXN
|2000 CHF
|46 083,20000 MXN
|5000 CHF
|115 208,00000 MXN
|10000 CHF
|230 416,00000 MXN