5 малавийских квачей в ганские седи

Сконвертируйте MWK в GHS по реальному обменному курсу

5 mwk
0,04 ghs

MK1,000 MWK = GH¢0,008547 GHS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MWK в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00850,0085
Низкий0,00830,0075
В среднем0,00840,0081
Изменить2.74%14.20%
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Соотношение 1 MWK к GHS

За последние 30 дней максимальный курс MWK к GHS составил 0,0085, а минимальный — 0,0083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0084. Изменение курса MWK к GHS в процентном соотношении составило 2.74.

За последние 90 дней максимальный курс MWK к GHS составил 0,0085, а минимальный — 0,0075. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0081. Изменение курса MWK к GHS в процентном соотношении составило 14.20.

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Популярные валюты

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10,9191,4961,3731,3450,77483,72318,279
1 EUR1,08811,6281,4941,4640,84391,11619,893
1 AUD0,6690,61410,9180,8990,51855,96912,22
1 CAD0,7280,6691,0910,980,56460,98313,314

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Как произвести расчет конвертации из малавийских квачей в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MWK из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MWK в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малавийских квачей

MWK в USD

MWK в EUR

MWK в AUD

MWK в CAD

MWK в SGD

MWK в GBP

MWK в INR

MWK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малавийская квача / Ганский седи
1 MWK0,00855 GHS
5 MWK0,04273 GHS
10 MWK0,08547 GHS
20 MWK0,17093 GHS
50 MWK0,42733 GHS
100 MWK0,85466 GHS
250 MWK2,13664 GHS
500 MWK4,27328 GHS
1000 MWK8,54656 GHS
2000 MWK17,09312 GHS
5000 MWK42,73280 GHS
10000 MWK85,46560 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Малавийская квача
1 GHS117,00600 MWK
5 GHS585,03000 MWK
10 GHS1 170,06000 MWK
20 GHS2 340,12000 MWK
50 GHS5 850,30000 MWK
100 GHS11 700,60000 MWK
250 GHS29 251,50000 MWK
500 GHS58 503,00000 MWK
1000 GHS117 006,00000 MWK
2000 GHS234 012,00000 MWK
5000 GHS585 030,00000 MWK
10000 GHS1 170 060,00000 MWK