5 мальдивских руфий в южноафриканские ранды

Сконвертируйте MVR в ZAR по реальному обменному курсу

5 mvr
6,01 zar

MVR1,000 MVR = R1,202 ZAR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,21301,2599
Низкий1,16571,1657
В среднем1,18911,2037
Изменить3.15%-4.39%
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Соотношение 1 MVR к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс MVR к ZAR составил 1,2130, а минимальный — 1,1657. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1891. Изменение курса MVR к ZAR в процентном соотношении составило 3.15.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к ZAR составил 1,2599, а минимальный — 1,1657. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2037. Изменение курса MVR к ZAR в процентном соотношении составило -4.39.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Южноафриканский ранд
1 MVR1,20237 ZAR
5 MVR6,01185 ZAR
10 MVR12,02370 ZAR
20 MVR24,04740 ZAR
50 MVR60,11850 ZAR
100 MVR120,23700 ZAR
250 MVR300,59250 ZAR
500 MVR601,18500 ZAR
1000 MVR1 202,37000 ZAR
2000 MVR2 404,74000 ZAR
5000 MVR6 011,85000 ZAR
10000 MVR12 023,70000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Мальдивская руфия
1 ZAR0,83169 MVR
5 ZAR4,15846 MVR
10 ZAR8,31692 MVR
20 ZAR16,63384 MVR
50 ZAR41,58460 MVR
100 ZAR83,16920 MVR
250 ZAR207,92300 MVR
500 ZAR415,84600 MVR
1000 ZAR831,69200 MVR
2000 ZAR1 663,38400 MVR
5000 ZAR4 158,46000 MVR
10000 ZAR8 316,92000 MVR