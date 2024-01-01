1 тысяча мальдивских руфий в южноафриканские ранды
Сконвертируйте MVR в ZAR по реальному обменному курсу
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|1 MVR в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1,2130
|1,2599
|Низкий
|1,1657
|1,1657
|В среднем
|1,1891
|1,2037
|Изменить
|3.15%
|-4.39%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс MVR к ZAR составил 1,2130, а минимальный — 1,1657. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1891. Изменение курса MVR к ZAR в процентном соотношении составило 3.15.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к ZAR составил 1,2599, а минимальный — 1,1657. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2037. Изменение курса MVR к ZAR в процентном соотношении составило -4.39.
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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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