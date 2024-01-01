50 мальдивских руфий в доллары США
Сконвертируйте MVR в USD по реальному обменному курсу
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|1 MVR в USD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0658
|0,0663
|Низкий
|0,0648
|0,0648
|В среднем
|0,0655
|0,0653
|Изменить
|1.44%
|0.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к USD
За последние 30 дней максимальный курс MVR к USD составил 0,0658, а минимальный — 0,0648. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0655. Изменение курса MVR к USD в процентном соотношении составило 1.44.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к USD составил 0,0663, а минимальный — 0,0648. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0653. Изменение курса MVR к USD в процентном соотношении составило 0.16.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в доллары США
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Доллар США / Мальдивская руфия
|1 USD
|15,20250 MVR
|5 USD
|76,01250 MVR
|10 USD
|152,02500 MVR
|20 USD
|304,05000 MVR
|50 USD
|760,12500 MVR
|100 USD
|1 520,25000 MVR
|250 USD
|3 800,62500 MVR
|500 USD
|7 601,25000 MVR
|1000 USD
|15 202,50000 MVR
|2000 USD
|30 405,00000 MVR
|5000 USD
|76 012,50000 MVR
|10000 USD
|152 025,00000 MVR