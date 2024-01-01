50 мальдивских руфий в доллары США

Сконвертируйте MVR в USD по реальному обменному курсу

50 mvr
3,29 usd

MVR1,000 MVR = $0,06578 USD

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MVR в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06580,0663
Низкий0,06480,0648
В среднем0,06550,0653
Изменить1.44%0.16%
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Соотношение 1 MVR к USD

За последние 30 дней максимальный курс MVR к USD составил 0,0658, а минимальный — 0,0648. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0655. Изменение курса MVR к USD в процентном соотношении составило 1.44.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к USD составил 0,0663, а минимальный — 0,0648. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0653. Изменение курса MVR к USD в процентном соотношении составило 0.16.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Доллар США
1 MVR0,06578 USD
5 MVR0,32889 USD
10 MVR0,65779 USD
20 MVR1,31557 USD
50 MVR3,28894 USD
100 MVR6,57787 USD
250 MVR16,44468 USD
500 MVR32,88935 USD
1000 MVR65,77870 USD
2000 MVR131,55740 USD
5000 MVR328,89350 USD
10000 MVR657,78700 USD
Обменные курсы Доллар США / Мальдивская руфия
1 USD15,20250 MVR
5 USD76,01250 MVR
10 USD152,02500 MVR
20 USD304,05000 MVR
50 USD760,12500 MVR
100 USD1 520,25000 MVR
250 USD3 800,62500 MVR
500 USD7 601,25000 MVR
1000 USD15 202,50000 MVR
2000 USD30 405,00000 MVR
5000 USD76 012,50000 MVR
10000 USD152 025,00000 MVR