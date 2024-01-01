5 000 мальдивских руфий в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте MVR в TZS по реальному обменному курсу

5 000 mvr
878 100 tzs

MVR1,000 MVR = tzs175,6 TZS

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MVR в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий175,7350175,7350
Низкий169,5350167,5280
В среднем173,1534170,7384
Изменить3.59%3.45%
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Соотношение 1 MVR к TZS

За последние 30 дней максимальный курс MVR к TZS составил 175,7350, а минимальный — 169,5350. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 173,1534. Изменение курса MVR к TZS в процентном соотношении составило 3.59.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к TZS составил 175,7350, а минимальный — 167,5280. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 170,7384. Изменение курса MVR к TZS в процентном соотношении составило 3.45.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Танзанийский шиллинг
1 MVR175,62000 TZS
5 MVR878,10000 TZS
10 MVR1 756,20000 TZS
20 MVR3 512,40000 TZS
50 MVR8 781,00000 TZS
100 MVR17 562,00000 TZS
250 MVR43 905,00000 TZS
500 MVR87 810,00000 TZS
1000 MVR175 620,00000 TZS
2000 MVR351 240,00000 TZS
5000 MVR878 100,00000 TZS
10000 MVR1 756 200,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Мальдивская руфия
1 TZS0,00569 MVR
5 TZS0,02847 MVR
10 TZS0,05694 MVR
20 TZS0,11388 MVR
50 TZS0,28471 MVR
100 TZS0,56941 MVR
250 TZS1,42353 MVR
500 TZS2,84706 MVR
1000 TZS5,69412 MVR
2000 TZS11,38824 MVR
5000 TZS28,47060 MVR
10000 TZS56,94120 MVR