История обменного курса мальдивская руфия–танзанийские шиллинги

Обменный курс мальдивская руфия/танзанийские шиллинги сейчас составляет 175,620, отражая изменение в размере -0.065% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.165% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 175,735, и минимумом, равным 173,842, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.