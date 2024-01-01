1 тысяча танзанийских шиллингов в мальдивские руфии

Сконвертируйте TZS в MVR по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = MVR0,005715 MVR

Среднерыночный курс в 23:03
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График изменения обменного курса TZS к MVR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 TZS в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00580,0058
Низкий0,00560,0056
В среднем0,00570,0057
Изменение2.36%0.17%
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Соотношение 1 TZS к MVR

За последние 30 дней максимальный курс TZS к MVR составил 0,0058, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0057. Изменение курса TZS к MVR в процентном соотношении составило 2.36.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к MVR составил 0,0058, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0057. Изменение курса TZS к MVR в процентном соотношении составило 0.17.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,61384,3730,933
1 SGD0,75411,0481,1430,58313,27263,580,703
1 CAD0,7190,95411,0910,55712,66560,6720,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61355,6320,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Мальдивская руфия
1 TZS0,00572 MVR
5 TZS0,02858 MVR
10 TZS0,05715 MVR
20 TZS0,11431 MVR
50 TZS0,28577 MVR
100 TZS0,57154 MVR
250 TZS1,42884 MVR
500 TZS2,85768 MVR
1000 TZS5,71536 MVR
2000 TZS11,43072 MVR
5000 TZS28,57680 MVR
10000 TZS57,15360 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Танзанийский шиллинг
1 MVR174,96700 TZS
5 MVR874,83500 TZS
10 MVR1 749,67000 TZS
20 MVR3 499,34000 TZS
50 MVR8 748,35000 TZS
100 MVR17 496,70000 TZS
250 MVR43 741,75000 TZS
500 MVR87 483,50000 TZS
1000 MVR174 967,00000 TZS
2000 MVR349 934,00000 TZS
5000 MVR874 835,00000 TZS
10000 MVR1 749 670,00000 TZS