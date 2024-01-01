20 мальдивских руфий в пакистанские рупии

Сконвертируйте MVR в PKR по реальному обменному курсу

20 mvr
365,73 pkr

MVR1,000 MVR = ₨18,29 PKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий18,362718,4870
Низкий18,080718,0406
В среднем18,265218,2131
Изменить1.07%0.04%
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Соотношение 1 MVR к PKR

За последние 30 дней максимальный курс MVR к PKR составил 18,3627, а минимальный — 18,0807. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,2652. Изменение курса MVR к PKR в процентном соотношении составило 1.07.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к PKR составил 18,4870, а минимальный — 18,0406. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,2131. Изменение курса MVR к PKR в процентном соотношении составило 0.04.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

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MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Пакистанская рупия
1 MVR18,28650 PKR
5 MVR91,43250 PKR
10 MVR182,86500 PKR
20 MVR365,73000 PKR
50 MVR914,32500 PKR
100 MVR1 828,65000 PKR
250 MVR4 571,62500 PKR
500 MVR9 143,25000 PKR
1000 MVR18 286,50000 PKR
2000 MVR36 573,00000 PKR
5000 MVR91 432,50000 PKR
10000 MVR182 865,00000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Мальдивская руфия
1 PKR0,05469 MVR
5 PKR0,27343 MVR
10 PKR0,54685 MVR
20 PKR1,09371 MVR
50 PKR2,73427 MVR
100 PKR5,46853 MVR
250 PKR13,67133 MVR
500 PKR27,34265 MVR
1000 PKR54,68530 MVR
2000 PKR109,37060 MVR
5000 PKR273,42650 MVR
10000 PKR546,85300 MVR