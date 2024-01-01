20 мальдивских руфий в пакистанские рупии
Сконвертируйте MVR в PKR по реальному обменному курсу
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|1 MVR в PKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|18,3627
|18,4870
|Низкий
|18,0807
|18,0406
|В среднем
|18,2652
|18,2131
|Изменить
|1.07%
|0.04%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к PKR
За последние 30 дней максимальный курс MVR к PKR составил 18,3627, а минимальный — 18,0807. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,2652. Изменение курса MVR к PKR в процентном соотношении составило 1.07.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к PKR составил 18,4870, а минимальный — 18,0406. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,2131. Изменение курса MVR к PKR в процентном соотношении составило 0.04.
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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в пакистанские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Пакистанская рупия
|1 MVR
|18,28650 PKR
|5 MVR
|91,43250 PKR
|10 MVR
|182,86500 PKR
|20 MVR
|365,73000 PKR
|50 MVR
|914,32500 PKR
|100 MVR
|1 828,65000 PKR
|250 MVR
|4 571,62500 PKR
|500 MVR
|9 143,25000 PKR
|1000 MVR
|18 286,50000 PKR
|2000 MVR
|36 573,00000 PKR
|5000 MVR
|91 432,50000 PKR
|10000 MVR
|182 865,00000 PKR