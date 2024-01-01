20 пакистанских рупий в мальдивские руфии

Сконвертируйте PKR в MVR по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = MVR0,05547 MVR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к MVR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 PKR в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05560,0556
Низкий0,05470,0544
В среднем0,05520,0551
Изменение1.42%0.34%
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Соотношение 1 PKR к MVR

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MVR составил 0,0556, а минимальный — 0,0547. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0552. Изменение курса PKR к MVR в процентном соотношении составило 1.42.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MVR составил 0,0556, а минимальный — 0,0544. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0551. Изменение курса PKR к MVR в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Мальдивская руфия
1 PKR0,05547 MVR
5 PKR0,27736 MVR
10 PKR0,55472 MVR
20 PKR1,10943 MVR
50 PKR2,77358 MVR
100 PKR5,54715 MVR
250 PKR13,86788 MVR
500 PKR27,73575 MVR
1000 PKR55,47150 MVR
2000 PKR110,94300 MVR
5000 PKR277,35750 MVR
10000 PKR554,71500 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Пакистанская рупия
1 MVR18,02730 PKR
5 MVR90,13650 PKR
10 MVR180,27300 PKR
20 MVR360,54600 PKR
50 MVR901,36500 PKR
100 MVR1 802,73000 PKR
250 MVR4 506,82500 PKR
500 MVR9 013,65000 PKR
1000 MVR18 027,30000 PKR
2000 MVR36 054,60000 PKR
5000 MVR90 136,50000 PKR
10000 MVR180 273,00000 PKR