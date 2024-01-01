1 тысяча мальдивских руфий в гонконгские доллары

Сконвертируйте MVR в HKD по реальному обменному курсу

1 000 mvr
513,77 hkd

MVR1,000 MVR = $0,5138 HKD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MVR в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,51410,5183
Низкий0,50600,5058
В среднем0,51130,5105
Изменить1.51%-0.12%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MVR к HKD

За последние 30 дней максимальный курс MVR к HKD составил 0,5141, а минимальный — 0,5060. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5113. Изменение курса MVR к HKD в процентном соотношении составило 1.51.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к HKD составил 0,5183, а минимальный — 0,5058. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5105. Изменение курса MVR к HKD в процентном соотношении составило -0.12.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Гонконгский доллар
1 MVR0,51377 HKD
5 MVR2,56884 HKD
10 MVR5,13767 HKD
20 MVR10,27534 HKD
50 MVR25,68835 HKD
100 MVR51,37670 HKD
250 MVR128,44175 HKD
500 MVR256,88350 HKD
1000 MVR513,76700 HKD
2000 MVR1 027,53400 HKD
5000 MVR2 568,83500 HKD
10000 MVR5 137,67000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Мальдивская руфия
100 HKD194,64100 MVR
200 HKD389,28200 MVR
300 HKD583,92300 MVR
500 HKD973,20500 MVR
1000 HKD1 946,41000 MVR
2000 HKD3 892,82000 MVR
2500 HKD4 866,02500 MVR
3000 HKD5 839,23000 MVR
4000 HKD7 785,64000 MVR
5000 HKD9 732,05000 MVR
10000 HKD19 464,10000 MVR
20000 HKD38 928,20000 MVR