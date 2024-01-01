100 маврикийских рупий в тихоокеанские франки

Сконвертируйте MUR в XPF по реальному обменному курсу

100 mur
235 xpf

₨1,000 MUR = ₣2,346 XPF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,37732,4032
Низкий2,23682,2368
В среднем2,31572,3450
Изменить0.97%-0.31%
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Соотношение 1 MUR к XPF

За последние 30 дней максимальный курс MUR к XPF составил 2,3773, а минимальный — 2,2368. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3157. Изменение курса MUR к XPF в процентном соотношении составило 0.97.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к XPF составил 2,4032, а минимальный — 2,2368. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3450. Изменение курса MUR к XPF в процентном соотношении составило -0.31.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Тихоокеанский франк
1 MUR2,34590 XPF
5 MUR11,72950 XPF
10 MUR23,45900 XPF
20 MUR46,91800 XPF
50 MUR117,29500 XPF
100 MUR234,59000 XPF
250 MUR586,47500 XPF
500 MUR1 172,95000 XPF
1000 MUR2 345,90000 XPF
2000 MUR4 691,80000 XPF
5000 MUR11 729,50000 XPF
10000 MUR23 459,00000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Маврикийская рупия
1 XPF0,42628 MUR
5 XPF2,13138 MUR
10 XPF4,26276 MUR
20 XPF8,52552 MUR
50 XPF21,31380 MUR
100 XPF42,62760 MUR
250 XPF106,56900 MUR
500 XPF213,13800 MUR
1000 XPF426,27600 MUR
2000 XPF852,55200 MUR
5000 XPF2 131,38000 MUR
10000 XPF4 262,76000 MUR