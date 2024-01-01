5 маврикийских рупий в тихоокеанские франки
Сконвертируйте MUR в XPF по реальному обменному курсу
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|1 MUR в XPF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,3773
|2,4032
|Низкий
|2,2368
|2,2368
|В среднем
|2,3157
|2,3450
|Изменить
|0.97%
|-0.31%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к XPF
За последние 30 дней максимальный курс MUR к XPF составил 2,3773, а минимальный — 2,2368. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3157. Изменение курса MUR к XPF в процентном соотношении составило 0.97.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к XPF составил 2,4032, а минимальный — 2,2368. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3450. Изменение курса MUR к XPF в процентном соотношении составило -0.31.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в тихоокеанские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Тихоокеанский франк
|1 MUR
|2,34590 XPF
|5 MUR
|11,72950 XPF
|10 MUR
|23,45900 XPF
|20 MUR
|46,91800 XPF
|50 MUR
|117,29500 XPF
|100 MUR
|234,59000 XPF
|250 MUR
|586,47500 XPF
|500 MUR
|1 172,95000 XPF
|1000 MUR
|2 345,90000 XPF
|2000 MUR
|4 691,80000 XPF
|5000 MUR
|11 729,50000 XPF
|10000 MUR
|23 459,00000 XPF