1 тысяча маврикийских рупий в таджикские сомони

Сконвертируйте MUR в TJS по реальному обменному курсу

1 000 mur
228,42 tjs

₨1,000 MUR = SM0,2284 TJS

Среднерыночный курс в 13:19
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1 MUR в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22990,2373
Низкий0,21840,2184
В среднем0,22510,2296
Изменить1.80%-1.16%
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Соотношение 1 MUR к TJS

За последние 30 дней максимальный курс MUR к TJS составил 0,2299, а минимальный — 0,2184. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2251. Изменение курса MUR к TJS в процентном соотношении составило 1.80.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к TJS составил 0,2373, а минимальный — 0,2184. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2296. Изменение курса MUR к TJS в процентном соотношении составило -1.16.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Таджикский сомони
1 MUR0,22842 TJS
5 MUR1,14211 TJS
10 MUR2,28422 TJS
20 MUR4,56844 TJS
50 MUR11,42110 TJS
100 MUR22,84220 TJS
250 MUR57,10550 TJS
500 MUR114,21100 TJS
1000 MUR228,42200 TJS
2000 MUR456,84400 TJS
5000 MUR1 142,11000 TJS
10000 MUR2 284,22000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Маврикийская рупия
1 TJS4,37786 MUR
5 TJS21,88930 MUR
10 TJS43,77860 MUR
20 TJS87,55720 MUR
50 TJS218,89300 MUR
100 TJS437,78600 MUR
250 TJS1 094,46500 MUR
500 TJS2 188,93000 MUR
1000 TJS4 377,86000 MUR
2000 TJS8 755,72000 MUR
5000 TJS21 889,30000 MUR
10000 TJS43 778,60000 MUR