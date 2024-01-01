100 маврикийских рупий в таджикские сомони
Сконвертируйте MUR в TJS по реальному обменному курсу
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|1 MUR в TJS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2299
|0,2373
|Низкий
|0,2184
|0,2184
|В среднем
|0,2251
|0,2296
|Изменить
|1.80%
|-1.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к TJS
За последние 30 дней максимальный курс MUR к TJS составил 0,2299, а минимальный — 0,2184. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2251. Изменение курса MUR к TJS в процентном соотношении составило 1.80.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к TJS составил 0,2373, а минимальный — 0,2184. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2296. Изменение курса MUR к TJS в процентном соотношении составило -1.16.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в таджикские сомони
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Таджикский сомони / Маврикийская рупия
|1 TJS
|4,37786 MUR
|5 TJS
|21,88930 MUR
|10 TJS
|43,77860 MUR
|20 TJS
|87,55720 MUR
|50 TJS
|218,89300 MUR
|100 TJS
|437,78600 MUR
|250 TJS
|1 094,46500 MUR
|500 TJS
|2 188,93000 MUR
|1000 TJS
|4 377,86000 MUR
|2000 TJS
|8 755,72000 MUR
|5000 TJS
|21 889,30000 MUR
|10000 TJS
|43 778,60000 MUR