История обменного курса маврикийская рупия–таджикские сомони

Обменный курс маврикийская рупия/таджикские сомони сейчас составляет 0,228, отражая изменение в размере -0.143% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.373% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/таджикские сомони колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,232, и минимумом, равным 0,218, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -5.627% уменьшение стоимости.