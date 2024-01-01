100 таджикских сомони в маврикийские рупии
Сконвертируйте TJS в MUR по реальному обменному курсу
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|1 TJS в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,5788
|4,5788
|Низкий
|4,3495
|4,2138
|В среднем
|4,4437
|4,3572
|Изменить
|-1.77%
|1.17%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TJS к MUR
За последние 30 дней максимальный курс TJS к MUR составил 4,5788, а минимальный — 4,3495. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,4437. Изменение курса TJS к MUR в процентном соотношении составило -1.77.
За последние 90 дней максимальный курс TJS к MUR составил 4,5788, а минимальный — 4,2138. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,3572. Изменение курса TJS к MUR в процентном соотношении составило 1.17.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
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- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Таджикский сомони / Маврикийская рупия
|1 TJS
|4,37786 MUR
|5 TJS
|21,88930 MUR
|10 TJS
|43,77860 MUR
|20 TJS
|87,55720 MUR
|50 TJS
|218,89300 MUR
|100 TJS
|437,78600 MUR
|250 TJS
|1 094,46500 MUR
|500 TJS
|2 188,93000 MUR
|1000 TJS
|4 377,86000 MUR
|2000 TJS
|8 755,72000 MUR
|5000 TJS
|21 889,30000 MUR
|10000 TJS
|43 778,60000 MUR