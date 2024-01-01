250 маврикийских рупий в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте MUR в MYR по реальному обменному курсу

250 mur
25,06 myr

₨1,000 MUR = RM0,1002 MYR

Среднерыночный курс в 20:01
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1 MUR в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10080,1029
Низкий0,09540,0954
В среднем0,09840,0999
Изменить1.82%-0.66%
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Соотношение 1 MUR к MYR

За последние 30 дней максимальный курс MUR к MYR составил 0,1008, а минимальный — 0,0954. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0984. Изменение курса MUR к MYR в процентном соотношении составило 1.82.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к MYR составил 0,1029, а минимальный — 0,0954. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0999. Изменение курса MUR к MYR в процентном соотношении составило -0.66.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Малайзийский ринггит
1 MUR0,10022 MYR
5 MUR0,50110 MYR
10 MUR1,00220 MYR
20 MUR2,00440 MYR
50 MUR5,01100 MYR
100 MUR10,02200 MYR
250 MUR25,05500 MYR
500 MUR50,11000 MYR
1000 MUR100,22000 MYR
2000 MUR200,44000 MYR
5000 MUR501,10000 MYR
10000 MUR1 002,20000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Маврикийская рупия
1 MYR9,97803 MUR
5 MYR49,89015 MUR
10 MYR99,78030 MUR
20 MYR199,56060 MUR
50 MYR498,90150 MUR
100 MYR997,80300 MUR
250 MYR2 494,50750 MUR
500 MYR4 989,01500 MUR
1000 MYR9 978,03000 MUR
2000 MYR19 956,06000 MUR
5000 MYR49 890,15000 MUR
10000 MYR99 780,30000 MUR