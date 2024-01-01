500 маврикийских рупий в марокканские дирхамы

Сконвертируйте MUR в MAD по реальному обменному курсу

500 mur
105,33 mad

₨1,000 MUR = د.م.0,2107 MAD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21310,2178
Низкий0,20010,2001
В среднем0,20720,2112
Изменить1.22%-1.55%
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Соотношение 1 MUR к MAD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к MAD составил 0,2131, а минимальный — 0,2001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2072. Изменение курса MUR к MAD в процентном соотношении составило 1.22.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к MAD составил 0,2178, а минимальный — 0,2001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2112. Изменение курса MUR к MAD в процентном соотношении составило -1.55.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Марокканский дирхам
1 MUR0,21065 MAD
5 MUR1,05326 MAD
10 MUR2,10652 MAD
20 MUR4,21304 MAD
50 MUR10,53260 MAD
100 MUR21,06520 MAD
250 MUR52,66300 MAD
500 MUR105,32600 MAD
1000 MUR210,65200 MAD
2000 MUR421,30400 MAD
5000 MUR1 053,26000 MAD
10000 MUR2 106,52000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Маврикийская рупия
1 MAD4,74717 MUR
5 MAD23,73585 MUR
10 MAD47,47170 MUR
20 MAD94,94340 MUR
50 MAD237,35850 MUR
100 MAD474,71700 MUR
250 MAD1 186,79250 MUR
500 MAD2 373,58500 MUR
1000 MAD4 747,17000 MUR
2000 MAD9 494,34000 MUR
5000 MAD23 735,85000 MUR
10000 MAD47 471,70000 MUR