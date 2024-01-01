20 маврикийских рупий в марокканские дирхамы
Сконвертируйте MUR в MAD по реальному обменному курсу
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|1 MUR в MAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2131
|0,2178
|Низкий
|0,2001
|0,2001
|В среднем
|0,2072
|0,2112
|Изменить
|1.22%
|-1.55%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к MAD
За последние 30 дней максимальный курс MUR к MAD составил 0,2131, а минимальный — 0,2001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2072. Изменение курса MUR к MAD в процентном соотношении составило 1.22.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к MAD составил 0,2178, а минимальный — 0,2001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2112. Изменение курса MUR к MAD в процентном соотношении составило -1.55.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в марокканские дирхамы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Марокканский дирхам / Маврикийская рупия
|1 MAD
|4,74717 MUR
|5 MAD
|23,73585 MUR
|10 MAD
|47,47170 MUR
|20 MAD
|94,94340 MUR
|50 MAD
|237,35850 MUR
|100 MAD
|474,71700 MUR
|250 MAD
|1 186,79250 MUR
|500 MAD
|2 373,58500 MUR
|1000 MAD
|4 747,17000 MUR
|2000 MAD
|9 494,34000 MUR
|5000 MAD
|23 735,85000 MUR
|10000 MAD
|47 471,70000 MUR