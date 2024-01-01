История обменного курса маврикийская рупия–марокканские дирхамы

Обменный курс маврикийская рупия/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,211, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.126% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,211, и минимумом, равным 0,200, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.