毛里求斯卢比 至摩洛哥迪拉姆 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至摩洛哥迪拉姆 的汇率目前为 0.212，较昨日变动 0.045%。过去一周，毛里求斯卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.492%。

过去一周，毛里求斯卢比 至摩洛哥迪拉姆 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.213 和 02-08-2024 的最低点 0.211 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.580%。