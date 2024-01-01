1 тысяча маврикийских рупий в ливанские фунты

Сконвертируйте MUR в LBP по реальному обменному курсу

1 000 mur
1 916 450 lbp

₨1,000 MUR = ل.ل.1 916 LBP

Среднерыночный курс в 19:52
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1 MUR в LBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 922,16001 950,4500
Низкий1 820,34001 820,3400
В среднем1 874,52231 896,8916
Изменить2.43%1.52%
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Соотношение 1 MUR к LBP

За последние 30 дней максимальный курс MUR к LBP составил 1 922,1600, а минимальный — 1 820,3400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 874,5223. Изменение курса MUR к LBP в процентном соотношении составило 2.43.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к LBP составил 1 950,4500, а минимальный — 1 820,3400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 896,8916. Изменение курса MUR к LBP в процентном соотношении составило 1.52.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в ливанские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в GBP

MUR в EUR

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MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Ливанский фунт
1 MUR1 916,45000 LBP
5 MUR9 582,25000 LBP
10 MUR19 164,50000 LBP
20 MUR38 329,00000 LBP
50 MUR95 822,50000 LBP
100 MUR191 645,00000 LBP
250 MUR479 112,50000 LBP
500 MUR958 225,00000 LBP
1000 MUR1 916 450,00000 LBP
2000 MUR3 832 900,00000 LBP
5000 MUR9 582 250,00000 LBP
10000 MUR19 164 500,00000 LBP
Обменные курсы Ливанский фунт / Маврикийская рупия
1 LBP0,00052 MUR
5 LBP0,00261 MUR
10 LBP0,00522 MUR
20 LBP0,01044 MUR
50 LBP0,02609 MUR
100 LBP0,05218 MUR
250 LBP0,13045 MUR
500 LBP0,26090 MUR
1000 LBP0,52180 MUR
2000 LBP1,04360 MUR
5000 LBP2,60899 MUR
10000 LBP5,21799 MUR