История обменного курса маврикийская рупия–ливанские фунты

Обменный курс маврикийская рупия/ливанские фунты сейчас составляет 1 916,450, отражая изменение в размере -0.255% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.823% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/ливанские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 924,600, и минимумом, равным 1 828,270, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.