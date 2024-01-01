5 маврикийских рупий в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте MUR в HNL по реальному обменному курсу

5 mur
2,65 hnl

₨1,000 MUR = L0,5302 HNL

Среднерыночный курс в 17:17
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1 MUR в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,53240,5397
Низкий0,50440,5044
В среднем0,51900,5247
Изменить2.15%1.61%
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Соотношение 1 MUR к HNL

За последние 30 дней максимальный курс MUR к HNL составил 0,5324, а минимальный — 0,5044. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5190. Изменение курса MUR к HNL в процентном соотношении составило 2.15.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к HNL составил 0,5397, а минимальный — 0,5044. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5247. Изменение курса MUR к HNL в процентном соотношении составило 1.61.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Гондурасская лемпира
1 MUR0,53019 HNL
5 MUR2,65093 HNL
10 MUR5,30185 HNL
20 MUR10,60370 HNL
50 MUR26,50925 HNL
100 MUR53,01850 HNL
250 MUR132,54625 HNL
500 MUR265,09250 HNL
1000 MUR530,18500 HNL
2000 MUR1 060,37000 HNL
5000 MUR2 650,92500 HNL
10000 MUR5 301,85000 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Маврикийская рупия
1 HNL1,88613 MUR
5 HNL9,43065 MUR
10 HNL18,86130 MUR
20 HNL37,72260 MUR
50 HNL94,30650 MUR
100 HNL188,61300 MUR
250 HNL471,53250 MUR
500 HNL943,06500 MUR
1000 HNL1 886,13000 MUR
2000 HNL3 772,26000 MUR
5000 HNL9 430,65000 MUR
10000 HNL18 861,30000 MUR