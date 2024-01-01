10 маврикийских рупий в ганские седи

Сконвертируйте MUR в GHS по реальному обменному курсу

10 mur
3,16 ghs

₨1,000 MUR = GH¢0,3159 GHS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,31690,3169
Низкий0,29900,2742
В среднем0,30590,2976
Изменить5.26%15.21%
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Соотношение 1 MUR к GHS

За последние 30 дней максимальный курс MUR к GHS составил 0,3169, а минимальный — 0,2990. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3059. Изменение курса MUR к GHS в процентном соотношении составило 5.26.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к GHS составил 0,3169, а минимальный — 0,2742. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2976. Изменение курса MUR к GHS в процентном соотношении составило 15.21.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Ганский седи
1 MUR0,31588 GHS
5 MUR1,57939 GHS
10 MUR3,15877 GHS
20 MUR6,31754 GHS
50 MUR15,79385 GHS
100 MUR31,58770 GHS
250 MUR78,96925 GHS
500 MUR157,93850 GHS
1000 MUR315,87700 GHS
2000 MUR631,75400 GHS
5000 MUR1 579,38500 GHS
10000 MUR3 158,77000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Маврикийская рупия
1 GHS3,16579 MUR
5 GHS15,82895 MUR
10 GHS31,65790 MUR
20 GHS63,31580 MUR
50 GHS158,28950 MUR
100 GHS316,57900 MUR
250 GHS791,44750 MUR
500 GHS1 582,89500 MUR
1000 GHS3 165,79000 MUR
2000 GHS6 331,58000 MUR
5000 GHS15 828,95000 MUR
10000 GHS31 657,90000 MUR