История обменного курса маврикийская рупия–ганские седи

Обменный курс маврикийская рупия/ганские седи сейчас составляет 0,316, отражая изменение в размере -0.311% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.121% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/ганские седи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,317, и минимумом, равным 0,300, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.