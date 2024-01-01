5 маврикийских рупий в фиджийские доллары

Сконвертируйте MUR в FJD по реальному обменному курсу

5 mur
0,24 fjd

₨1,000 MUR = FJ$0,04809 FJD

Среднерыночный курс в 16:28
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1 MUR в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04850,0493
Низкий0,04570,0457
В среднем0,04720,0479
Изменить2.38%-0.94%
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Соотношение 1 MUR к FJD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к FJD составил 0,0485, а минимальный — 0,0457. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0472. Изменение курса MUR к FJD в процентном соотношении составило 2.38.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к FJD составил 0,0493, а минимальный — 0,0457. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0479. Изменение курса MUR к FJD в процентном соотношении составило -0.94.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Фиджийский доллар
1 MUR0,04809 FJD
5 MUR0,24043 FJD
10 MUR0,48086 FJD
20 MUR0,96173 FJD
50 MUR2,40432 FJD
100 MUR4,80864 FJD
250 MUR12,02160 FJD
500 MUR24,04320 FJD
1000 MUR48,08640 FJD
2000 MUR96,17280 FJD
5000 MUR240,43200 FJD
10000 MUR480,86400 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Маврикийская рупия
1 FJD20,79590 MUR
5 FJD103,97950 MUR
10 FJD207,95900 MUR
20 FJD415,91800 MUR
50 FJD1 039,79500 MUR
100 FJD2 079,59000 MUR
250 FJD5 198,97500 MUR
500 FJD10 397,95000 MUR
1000 FJD20 795,90000 MUR
2000 FJD41 591,80000 MUR
5000 FJD103 979,50000 MUR
10000 FJD207 959,00000 MUR