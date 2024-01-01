История обменного курса маврикийская рупия–фиджийские доллары

Обменный курс маврикийская рупия/фиджийские доллары сейчас составляет 0,048, отражая изменение в размере -0.591% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 5.141% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,048, и минимумом, равным 0,046, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.976% уменьшение стоимости.