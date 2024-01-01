5 маврикийских рупий в бахрейнские динары

Сконвертируйте MUR в BHD по реальному обменному курсу

5 mur
0,040 bhd

₨1,000 MUR = .د.ب0,008068 BHD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00810,0082
Низкий0,00770,0077
В среднем0,00790,0080
Изменить2.42%1.43%
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Соотношение 1 MUR к BHD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к BHD составил 0,0081, а минимальный — 0,0077. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0079. Изменение курса MUR к BHD в процентном соотношении составило 2.42.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к BHD составил 0,0082, а минимальный — 0,0077. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0080. Изменение курса MUR к BHD в процентном соотношении составило 1.43.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Бахрейнский динар
1 MUR0,00807 BHD
5 MUR0,04034 BHD
10 MUR0,08068 BHD
20 MUR0,16136 BHD
50 MUR0,40341 BHD
100 MUR0,80681 BHD
250 MUR2,01703 BHD
500 MUR4,03406 BHD
1000 MUR8,06812 BHD
2000 MUR16,13624 BHD
5000 MUR40,34060 BHD
10000 MUR80,68120 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Маврикийская рупия
1 BHD123,94500 MUR
5 BHD619,72500 MUR
10 BHD1 239,45000 MUR
20 BHD2 478,90000 MUR
50 BHD6 197,25000 MUR
100 BHD12 394,50000 MUR
250 BHD30 986,25000 MUR
500 BHD61 972,50000 MUR
1000 BHD123 945,00000 MUR
2000 BHD247 890,00000 MUR
5000 BHD619 725,00000 MUR
10000 BHD1 239 450,00000 MUR