10 маврикийских рупий в азербайджанские манаты

Сконвертируйте MUR в AZN по реальному обменному курсу

10 mur
0,36 azn

₨1,000 MUR = man.0,03636 AZN

Среднерыночный курс в 13:19
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1 MUR в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03650,0370
Низкий0,03460,0346
В среднем0,03560,0360
Изменить2.37%1.38%
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Соотношение 1 MUR к AZN

За последние 30 дней максимальный курс MUR к AZN составил 0,0365, а минимальный — 0,0346. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0356. Изменение курса MUR к AZN в процентном соотношении составило 2.37.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к AZN составил 0,0370, а минимальный — 0,0346. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0360. Изменение курса MUR к AZN в процентном соотношении составило 1.38.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Азербайджанский манат
1 MUR0,03636 AZN
5 MUR0,18180 AZN
10 MUR0,36360 AZN
20 MUR0,72720 AZN
50 MUR1,81800 AZN
100 MUR3,63601 AZN
250 MUR9,09003 AZN
500 MUR18,18005 AZN
1000 MUR36,36010 AZN
2000 MUR72,72020 AZN
5000 MUR181,80050 AZN
10000 MUR363,60100 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Маврикийская рупия
1 AZN27,50270 MUR
5 AZN137,51350 MUR
10 AZN275,02700 MUR
20 AZN550,05400 MUR
50 AZN1 375,13500 MUR
100 AZN2 750,27000 MUR
250 AZN6 875,67500 MUR
500 AZN13 751,35000 MUR
1000 AZN27 502,70000 MUR
2000 AZN55 005,40000 MUR
5000 AZN137 513,50000 MUR
10000 AZN275 027,00000 MUR