1 тысяча маврикийских рупий в арубанские флорины

Сконвертируйте MUR в AWG по реальному обменному курсу

1 000 mur
38,31 awg

₨1,000 MUR = ƒ0,03831 AWG

Среднерыночный курс в 19:59
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1 MUR в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03840,0390
Низкий0,03640,0364
В среднем0,03750,0379
Изменить2.41%1.47%
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Соотношение 1 MUR к AWG

За последние 30 дней максимальный курс MUR к AWG составил 0,0384, а минимальный — 0,0364. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0375. Изменение курса MUR к AWG в процентном соотношении составило 2.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к AWG составил 0,0390, а минимальный — 0,0364. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0379. Изменение курса MUR к AWG в процентном соотношении составило 1.47.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Арубанский флорин
1 MUR0,03831 AWG
5 MUR0,19154 AWG
10 MUR0,38308 AWG
20 MUR0,76615 AWG
50 MUR1,91538 AWG
100 MUR3,83075 AWG
250 MUR9,57688 AWG
500 MUR19,15375 AWG
1000 MUR38,30750 AWG
2000 MUR76,61500 AWG
5000 MUR191,53750 AWG
10000 MUR383,07500 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Маврикийская рупия
1 AWG26,10450 MUR
5 AWG130,52250 MUR
10 AWG261,04500 MUR
20 AWG522,09000 MUR
50 AWG1 305,22500 MUR
100 AWG2 610,45000 MUR
250 AWG6 526,12500 MUR
500 AWG13 052,25000 MUR
1000 AWG26 104,50000 MUR
2000 AWG52 209,00000 MUR
5000 AWG130 522,50000 MUR
10000 AWG261 045,00000 MUR