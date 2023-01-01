1 тысяча лаосских кипов в китайские юани
Сконвертируйте LAK в CNY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LAK к CNY
1 LAK = 0.00037 CNY
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Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Лаосский кип
|1 CNY
|2734.20000 LAK
|5 CNY
|13671.00000 LAK
|10 CNY
|27342.00000 LAK
|20 CNY
|54684.00000 LAK
|50 CNY
|136710.00000 LAK
|100 CNY
|273420.00000 LAK
|250 CNY
|683550.00000 LAK
|500 CNY
|1367100.00000 LAK
|1000 CNY
|2734200.00000 LAK
|2000 CNY
|5468400.00000 LAK
|5000 CNY
|13671000.00000 LAK
|10000 CNY
|27342000.00000 LAK