История обменного курса южнокорейская вона–замбийские квачи

Обменный курс южнокорейские воны/замбийские квачи сейчас составляет 0,019, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.261% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/замбийские квачи колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,020, и минимумом, равным 0,019, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.754%.