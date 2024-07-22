韓元兌贊比亞克瓦查匯率歷史紀錄

今日，韓元兌贊比亞克瓦查的匯率目前為0.019，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，韓元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.587%。

在過去一星期，韓元兌贊比亞克瓦查的匯率波動，在25-07-2024高見0.019，並在22-07-2024低見0.018。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.712%。