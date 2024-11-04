История обменного курса южнокорейская вона–киргизские сомы

Обменный курс южнокорейские воны/киргизские сомы сейчас составляет 0,062, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.192% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/киргизские сомы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,062, и минимумом, равным 0,061, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.932%.