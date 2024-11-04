История обменного курса киргизский сом–южно-корейские воны

Обменный курс киргизских сома/южно-корейские воны сейчас составляет 16,226, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.191% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 16,377, и минимумом, равным 16,034, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.940%.