южнокорейская вона боливийские боливиано История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса южнокорейская вона боливийские боливиано. Это сводная страница южнокорейская вона (KRW) боливийские боливиано (BOB) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные KRW и BOB за 5 лет с 10-11-2019 по 10-11-2024.

₩1,000 KRW = Bs0,004957 BOB

Среднерыночный курс в 10 нояб. 2024 г.

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График изменения обменного курса KRW к BOB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BOB

История обменного курса южнокорейская вона–боливийские боливиано

Обменный курс южнокорейские воны/боливийские боливиано сейчас составляет 0,005, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.269% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,005, и минимумом, равным 0,005, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.781%.

Самые популярные валюты на 10 ноября 2024 г.

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9331,3911,5190,77484,3891,3257,185
1 EUR1,07211,4911,6280,8390,4571,4217,701
1 CAD0,7190,67111,0920,55660,6680,9535,165
1 AUD0,6580,6140,91610,5155,5580,8724,73

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Как произвести расчет конвертации из южнокорейских вон в боливийские боливиано

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    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KRW из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KRW в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе