История обменного курса боливийский боливиано–южно-корейские воны

Обменный курс боливийский боливиано/южно-корейские воны сейчас составляет 200,249, отражая изменение в размере -0.044% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.800% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 201,306, и минимумом, равным 197,906, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.531% уменьшение стоимости.