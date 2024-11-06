История обменного курса южнокорейская вона–албанские леки

Обменный курс южнокорейские воны/албанские леки сейчас составляет 0,066, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.304% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/албанские леки колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,066, и минимумом, равным 0,065, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.706%.